D'Alema: Pd abbandonato, deperisce

Che premier e segretario del Pd siano la stessa persona "non è un fatto positivo". A sostenerlo è Massimo D'Alema che, ricordando "la nostra tesi" sulla separazione tra i due ruoli, sottolinea che "il partito è abbandonato a se stesso, sta deperendo. Non è un bene nemmeno per il governo". Per l'ex premier, sulle riforme "Renzi dovrebbe decidere di aprire una discussione vera".