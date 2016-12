D'Alema: "Le scelte di Renzi per l'economia non sono efficaci"

"A livello economico le scelte del governo non sono efficaci, a dirlo chiaramente sono i numeri". Massimo D'Alema non fa sconti e attacca Renzi: "Aveva detto che la crescita del Paese sarebbe stata strabiliante invece è a zero". "Lo scenario non è ottimale - ha aggiunto -, siamo gli ultimi in Europa". Poi il confronto con Berlusconi: "Non credo di sbagliare quando dico che il premier si è ispirato, per buona parte, alla sua stessa filosofia".