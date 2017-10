D'Alema: "Con Pisapia penso che ci rivedremo"

"Penso che con Pisapia ci rivedremo, in fondo abbiamo lo stesso obiettivo: ricostruire il centrosinistra sulla base di una netta e chiara discontinuità di contenuti e di leadership, come ha detto Pisapia, perché questa è una sua citazione testuale". Lo ha affermato Massimo D'Alema a margine di un incontro a Milano. L'ex presidente del Consiglio ha aggiunto: "Di un partitino al 3% non sappiamo che farcene e infatti ne vogliamo fare uno molto più grande".