D'Alema:aiuterei per altra sinistra

"Non vivo nella condizione umanamente difficile in cui vivono Cuperlo e Speranza. Non ho né l'età né desiderio di fondare partiti. Ma sia che decidano di dare battaglia nel Pd sia che possano pensare di ricostruire altrove una sinistra italiana io darò una mano". Lo ha detto Massimo D'Alema parlando alla festa dell'Unità di Firenze. "Non sono moltissimi quelli che hanno tenuto la schiena diritta, ma a loro riconosco un ruolo di guida".