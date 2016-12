Secondo il quotidiano, l'ex premier avrebbe confidato ad alcuni fedelissimi la sua volontà di fare di tutto pur di mandare via il presidente del Consiglio e per questo di essere pronto anche a votare l'antagonista grillina di Giachetti a Roma. "Voterei anche Lucifero", avrebbe detto, e ancora: "Voto per la Raggi e invito chi mi chiede un consiglio a fare altrettanto". Immediata era stata la replica del presidente Matteo Orfini, che aveva subito detto di attendere una smentita. Puntualmente arrivata.



"L'articolo pubblicato da Repubblica è falso - ha scritto la portavoce in un comunicato -. I numerosi virgolettati riportati, a cominciare dal titolo, corrispondono a frasi mai pronunciate. D'altra parte, l'autore non precisa né dove, né quando, né con chi sarebbero state dette. Le riunioni di cui si parla non si sono mai svolte".



Si parla infatti di contatti e di colloqui, in particolare con Emiliano, e a Roma, dove Bray e l'ex sindaco Marino sarebbero tra i "più assidui interlocutori" di D'Alema.



Renzi: "Ha smentito, non mi interessa commentare" - D'Alema "ha smentito quelle dichiarazioni e comunque non sono interessato a commentare le dichiarazioni altrui". Lo ha detto il presidente del Consiglio Matteo Renzi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri.



Alla Madia: "Rispondi tu, era tuo compagno di banco" - Il premier ha poi scherzato sulla polemica. "Marianna vuoi rispondere tu? D'Alema era tuo compagno di banco alla Camera".