Cuperlo:battute Renzi non piacciono

11:54 - Le parole di Renzi che a Ferrara ha liquidato il calo degli iscritti Pd rivendicando i voti raccolti "non mi sono piaciute". Così Gianni Cuperlo, prima dell'assemblea nazionale di Sinistradem a Bologna. "Ma non voglio fare un processo alle intenzioni o alla singola frase. Non vorrei che dal partito solido fossimo passati al partito liquido per precipitare nel partito acido, dove si fanno battute con lo scopo di mettere in difficoltà l'interlocutore".