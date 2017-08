Csm, Legnini: le toghe che hanno fatto politica non tornino nei tribunali

Il nodo dei magistrati in politica - "Ho avuto l'opportunità di esporre la posizione chiara e unitaria del Csm, definita con un atto deliberativo del plenum sin dal 2015 - spiega Legnini in un'intervista al "Messaggero" -. Quella di veder approvata finalmente una disciplina organica sui magistrati in politica che definisca in modo compiuto le condizioni di accesso agli incarichi elettivi e di governo, anche locale, e le modalità di reingresso nei ruoli della magistratura. E' un'esigenza che fu posta in modo molto preciso dal Consiglio, con una proposta che costituisce una novità per l'organo di governo autonomo della magistratura".



Riguardo al testo di legge in discussione, precisa: "I disegni di legge di iniziativa parlamentare precedono la deliberazione del Csm, ma posso dire che, dopo due letture, il Parlamento è pervenuto a definire un testo complessivamente positivo. Il testo risponde all'esigenza di una disciplina organica della materia".



Dalla magistratura alla politica e ritorno, "si cambi" - Poi aggiunge: "Permane però, a mio avviso, un punto debole. Parlo della disciplina del reingresso in ruolo del magistrato che ha compiuto un'esperienza politica. L'auspicio che ho formulato, e che corrisponde al contenuto della delibera del Consiglio, è che si possa approvare una norma che impone a chi abbia ricoperto un incarico elettivo o di governo, tanto più se prolungato, di non tornare a fare il magistrato, optando per altre funzioni. Penso che tale disciplina, se ben calibrata, possa essere compatibile con la previsione dell'articolo 51 della Costituzione secondo il quale, voglio ricordarlo, chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di conservare il suo posto di lavoro". A riguardo conclude che "c'è un largo consenso nella magistratura su tale proposta".