Per il Csm i parlamentari di Forza Italia dovranno votare scheda bianca. E' l'indicazione che arriva in extremis agli esponenti azzurri dopo la dichiarazione del M5s che non avrebbe votato per la candidata di Fi alla Consulta Stefania Bariatti. "Se loro non votano per la nostra candidata alla Corte - spiega un deputato forzista - noi non voteremo per Zaccaria al Csm".