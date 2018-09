Crollo ponte, Toti: "Governo dovrà rendere conto dei ritardi"

"Se l'esecutivo pensa che un commissario straordinario faccia più in fretta a ricostruire il ponte Morandi rispetto ad Autostrade, Fincantieri e Renzo Piano, io sono disponibilissimo a seguire la strada del governo, però se ci metterà un giorno in più, ne dovrà rispondere". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e commissario per l'emergenza, Giovanni Toti. "Nei momenti drammatici bisogna essere molto seri", ha aggiunto.