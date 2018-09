Crollo ponte, Toninelli: "Ricostruzione da affidare allo Stato, penso a Fincantieri" | Il decreto Genova venerdì in Cdm

Il "decretone" per Genova, relativo alla gestione del post-crollo del ponte Morandi, approderà venerdì in Consiglio dei ministri. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli , precisando che i lavori per la ricostruzione del viadotto "dovranno essere affidati a un soggetto a prevalente o totale partecipazione pubblica dotato di adeguate capacità tecniche come Fincantieri".

Nel decreto per Genova "la ricostruzione del ponte sarà il primo obiettivo. Vogliamo che Genova torni alla sua quotidianità, ripartendo dalla ricostruzione del ponte, i cui lavori dovranno ultimarsi al più tardi tra un anno. Aggiungo, ed il governo è compatto su questo, che i lavori di ricostruzione del ponte non possono essere affidati ed eseguiti da chi giuridicamente aveva la responsabilità a non farlo crollare - ha sottolineato il ministro dei Trasporti -. Consentire ad Autostrade per l'Italia di ricostruire il ponte sarebbe una follia e sarebbe irrispettoso nei confronti dei familiari delle vittime del crollo del Morandi".



Per Toninelli, quello che approda venerdì in Cdm, è un provvedimento "molto importante" che prevede "aiuti per le famiglie in tema di mutui e per le imprese tramite agevolazioni fiscali". Il testo dispone anche interventi sulla manutenzione e contiene una parte relativa ai sensori.