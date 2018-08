Crollo Ponte, Toninelli: "Presto spese per sensori su viadotti"

"Quello che mi rammarica è che nonostante il livello elevatissimo di progressione tecnologica, sui tanti manufatti e infrastrutture come questa del ponte di Genova, non vi siano sensori che ne verificano lo stato di manutenzione, gli spostamenti strutturali e prevengano eventuali fatti tragici come questo". Lo ha detto il ministro Danilo Toninelli. "Una delle cose che faremo sarà mettere in campo spese per applicare sensori tecnici a tante opere".