Crollo ponte, Toninelli: "In arrivo decreto legge per Genova"

Il governo farà "un decreto legge in cui ci saranno importantissime misure per Genova e per i genovesi". Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a Tgcom24, parlando degli interventi dopo il crollo del ponte Morandi. Autostrade, ha aggiunto, "pagherà fino all'ultimo centesimo e non costruirà un ponte che ha fatto crollare per inadempienza".