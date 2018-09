Crollo ponte, Toninelli alla Camera denuncia "pressioni" e scoppia la bagarre: "Vada a denunciare"

Momenti di tensione in Aula alla Camera durante l'informativa di Danilo Toninelli. In un passaggio del suo intervento scritto, il ministro delle infrastrutture ha ribadito di aver subito "pressioni, interne ed esterne". Subito dopo, NcI, FI, e Pd hanno chiesto al ministro di "fare i nomi" di chi gli ha fatto pressioni e di inviare "il resoconto del verbale dell'Aula" alla magistratura. Il presidente Roberto Fico ha spiegato che i "verbali sono pubblici", ma a quel punto è scattata la polemica con le opposizioni che hanno insistito sulla richiesta rivolta a Toninelli di fare i nomi. Pd: mandare a giudici verbale seduta Camera - Andrea Orlando del Partito Democratico ha chiesto nell'Aula della Camera al presidente Roberto Fico Che il verbale della seduta, dedicata alle comunicazioni del governo sulle prove del ponte di Genova, venga trasmesso immediatamente alla magistratura competente. Orlando si riferisce alla parte in cui il ministro alle Infrastrutture ha parlato di pressioni nei suoi confronti. Il presidente Fico ha spiegato che i verbali della Camera sono pubblici e possono essere consultati da chiunque. "Se ci saranno avvisi da parte della magistratura, li potrà richiedere tranquillamente", ha detto. Rosato: "Toninelli dica chi ha pressato" - "Il ministro Toninelli ha detto cose gravissime. Dica i nomi di chi ha fatto pressioni nei confronti del governo commettendo un reato. Questa si chiama trasparenza": lo dice nell'aula della Camera Ettore Rosato del Pd rivolto al presidente Roberto Fico. Stessa richiesta, dopo le comunicazioni del governo sul ponte di Genova, è stata avanzata da Vittorio Sgarbi. Renzi: da Toninelli cose enormi, sembra bar sport - - Il ministro Toninelli ha detto in Aula cose enormi. Cose di cui probabilmente non capisce fino in fondo il significato. Quella di Genova non è una favoletta ma una tragedia. E la gestiscono come fossero al Bar dello Sport". Così su twitter Matteo Renzi commenta le dichiarazioni del ministro.

Toninelli: "Autostrade non ricostruirà il ponte" - "Autostrade per l'Italia non ricostruirà il ponte crollato a Genova". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, aggiungendo: "D'ora in avanti tutti i concessionari, pubblici o privati che siano, saranno vincolati a reinvestire gran parte degli utili nell'ammodernamento delle infrastrutture che hanno ricevuto in concessione poiché l'infrastruttura non è una rendita finanziaria, ma un bene pubblico del Paese".



Toninelli: "Autostrade fu un regalo di Prodi e D'Alema" - "E' giunto il momento di fare i nomi e i cognomi dei responsabili di questo gigantesco regalo della cosa pubblica ai privati: questo banchetto è iniziato sotto i governi di Prodi e D'Alema negli anni 90". Così il ministro Toninelli in Aula parlando della concessione data ai Benetton. "Il 1999 è l'anno della privatizzazione delle autostrade costruite con soldi pubblici e già quasi interamente ripagate; erano gli anni in cui lo Stato avrebbe potuto incominciare a trarre utili per lo sviluppo del Paese, guadagni che sono stati trasferiti ai privati", ha sottolineato. "Nel 2006-2007 è stata stipulata ancora sotto il Governo Prodi l'attuale convezione che regola i rapporti tra lo Stato e i concessionari. A conferma dell'affinità tra i governi di Centrosinistra e Centrodestra, che come Movimento Cinque Stelle abbiamo sempre denunciato, questa convenzione è stata poi blindata definitivamente addirittura con una legge dello Stato dal successivo Governo Berlusconi nel 2008. Così sono stati messi in cassaforte i privilegi dei concessionari privati. La continuita' non si ferma a Prodi e Berlusconi, ma è proseguita fino ai Governi Renzi e Gentiloni", ha detto il ministro.



"Dovete infatti sapere che i concessionari non guadagnano solo dai pedaggi ma anche dai lavori sulle infrastrutture in gestione. Non mi stupisce, quindi, che nell'ultima legge di bilancio dello scorso dicembre sia stata inserita la norma scandalosa votata dal Partito democratico e dai suoi alleati con cui le concessionarie hanno ottenuto un ulteriore bottino: la quota di lavori che può essere effettuata direttamente dalle società che fanno capo al concessionario, senza essere affidati ad altre imprese, è passata dal venti al quaranta percento", ha concluso Toninelli.