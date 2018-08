Crollo ponte, Roberto Fico: "Dovere istituzioni è lavorare insieme"

"La tragedia dei giorni scorsi ha colpito in modo profondo un'intera comunità e il Paese. È fondamentale lavorare insieme per individuare gli strumenti e gli interventi migliori per dare ai cittadini le risposte che attendono". Lo scrive Roberto Fico su Facebook in cui, sottolinea come "un primo passo" deve essere "il lavoro compatto del Parlamento" Tutte le forze politiche, tutte le istituzioni hanno questo dovere morale per il bene comune".