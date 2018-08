Crollo Ponte, l'Ue: a Italia 2,5 miliardi per infrastrutture

"Nel periodo 2014-2020 l'Italia ha in programma di ricevere 2,5 miliardi di euro per investimenti in infrastrutture, come strade e ferrovie". A sottolinearlo è un portavoce della Commissione europea, che spiega come la Commissione, che è in "stretto contatto" con Roma dopo il crollo del ponte Morandi, non si farà "coinvolgere in alcuno scontro politico" sulla vicenda.