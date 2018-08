Crollo ponte Genova, ministro Tria: sotto accusa l'intero sistema

"E' l'intero sistema di competenze e responsabilità in tema di investimenti pubblici infrastrutturali che deve essere chiamato in causa e che è alla base del degrado infrastrutturale dell'Italia, dei ritardi e dell'incapacità di spesa". Lo afferma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria commentando il crollo del ponte a Genova sul quale "non potrà mancare l'esame attento e rigoroso delle cause e e delle responsabilità".