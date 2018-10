Crollo ponte, Gemme: difficile entrare nella squadra di Bucci

"Sarà difficile entrare nella squadra del commissario Bucci perché il conflitto di interessi non credo che cambi visto che purtroppo sono una delle vittime, avendo una casa nella zona del ponte". Lo ha affermato Andrea Gemme, il dirigente di Fincantieri indicato nei giorni scorsi come possibile commissario per la ricostruzione del ponte Morandi. La sua candidatura era poi decaduta ed è arrivata la nomina del sindaco di Genova, Marco Bucci.