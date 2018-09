Crollo ponte, Di Maio: "Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa"

"Autostrade avrà un'altra brutta sorpresa nei prossimi giorni. Io non faccio ricostruire il ponte a chi lo ha fatto crollare". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, ribadendo la linea del governo a margine della Fiera del Levante di Bari. "Per quanto ci riguarda - ha precisato - il ponte Morandi lo deve ricostruire un'azienda di Stato come Fincantieri, perché dobbiamo monitorare cosa si farà".