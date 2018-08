Crollo ponte, Delrio: "Chi ha preso soldi Benetton è la Lega"

"Chi ha preso i soldi dai Benetton è stata la Lega e non il Pd: noi non abbiamo mai preso soldi". Lo ha detto Graziano Delrio, ospite alla Festa del Pd di Reggio Emilia. "Il M5s ha scelto, per evitare la discussione sulla loro opposizione alla Gronda di Genova, di mettere sotto accusa il Pd e i suoi esponenti, ha scelto di dipingerci come amici dei gruppi industriali che gestiscono le concessionarie e lo ha fatto senza alcun elemento vero".