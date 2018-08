Crollo ponte a Genova, Toninelli: "Si profila un'immane tragedia"

Per il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, il crollo del viadotto Morandi a Genova "si profila come un'immane tragedia". Su Twitter il ministro annuncia il proprio arrivo sul posto ed esprime la propria "totale vicinanza in queste ore alla città". Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ringrazia invece "i 200 vigili del fuoco (e tutti gli altri eroi) che stanno già adesso lavorando per salvare vite".