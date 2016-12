Crocetta: Lucia Borsellino mai sola

"Non ho mai lasciato sola Lucia Borsellino. La sua sofferenza e il suo calvario sono stati anche miei". Lo ha detto il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta, dopo il duro attacco sferrato dal fratello della donna, Manfredi Borsellino. Crocetta è al centro delle polemiche per una presunta telefonata in cui il suo medico, Matteo Tutino, avrebbe parlato della necessità di "far fuori Lucia Borsellino come il padre".