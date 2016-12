Critiche a Renzi su Twitter, "Libero" svela la vera identità di Beatrice Di Maio: è la moglie di Brunetta

Il falso profilo innescò uno scontro tra il Pd e il Movimento Cinque Stelle, in particolare dopo la querela di Lotti, definito "mafioso" dalla donna in un tweet. "E' solo una pedina di una macchina di cyber propaganda pro-M5S con il compito di diffondere notizie false contro il governo", tuonarono i Dem. Accuse "ridicole", secondo il Movimento, che replicò: "Il governo si occupi dei problemi del Paese, non di cyber-onanismo".



La "confessione" della moglie di Brunetta - A "Libero" la moglie di Brunetta ha ammesso tutto, spiegando però che l'ex ministro "non ha mai saputo nulla, lui non c'entra". E sul nome scelto, che molti hanno collegato a Luigi Di Maio, ha chiarito: "L'avevo scelto casualmente e, quando nell'aprile 2015 ho aperto il mio account twitter, non c'erano tanti Di Maio in giro". "Non sono una militante del Movimento Cinque Stelle - ha aggiunto -. Quello che pensavo ho scritto, sempre con ironia. Non ho giocato, ero io con il mio animo, le mie passioni politiche, il mio impegno civile e i miei rapporti di affettività".



Brunetta: "Da mia moglie impegno civile e legittima satira" - "Nessuna marachella: impegno civile e legittima satira. Mia moglie è una donna che pensa con la sua testa". Renato Brunetta commenta così a "Repubblica" la vicenda. Vergogna? "Assolutamente no. Sorrido e mi occupo di cose serie, come la vittoria del No al referendum".