Critiche a referendum,Maroni: "Con Meloni c'è un problema di lealtà"

Con Giorgia Meloni, dopo le dichiarazioni contro i referendum per l'autonomia, "c'è un problema, sono dichiarazioni negative, sbagliate e molto pesanti". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Roberto Maroni. "E siccome - ha aggiunto - il referendum è una cosa importante sia sul piano politico sia sul piano istituzionale mi riservo di valutare queste dichiarazioni sul piano della lealtà dell'alleanza di governo. Non posso far finta di niente".