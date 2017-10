Bankitalia, Renzi: il governo sapeva | Palazzo Chigi: "Tutelare l'autonomia"

"Il governo non era semplicemente informato: era d'accordo. La mozione parlamentare non solo era nota al governo ma, come sa chi conosce il diritto parlamentare, prevedeva che l'esecutivo desse un parere. Che c'è stato ed è stato positivo". Lo dice il segretario Pd Matteo Renzi in un'intervista al Quotidiano nazionale, tornando sul caso Bankitalia. "L'esecutivo è fatto di persone serie, non danno parere positivo senza sapere di cosa stiamo parlando".

Palazzo Chigi: "Tuteleremo l'autonomia di Bankitalia" - Ma da Palazzo Chigi è arrivata pronta la replica, con fonti del governo che smentiscono le ricostruzioni "di vario segno" appare sui giornali. Si sottolinea che sul tema le decisioni del presidente del Consiglio "saranno basate sulle prerogative a lui attribuite dalla legge e ispirate esclusivamente al criterio di salvaguardia dell'autonomia dell'istituto".



Autonomia, Renzi: "Rispetteremo le scelte delle autorità" - E riguardo "all'autonomia del processo decisionale", Renzi aveva dichiarato: "Noi rispetteremo qualunque scelta verrà fatta dalle autorità preposte sul nome del prossimo governatore. Auspico che scelgano la persona migliore: se il governo riterrà che la persona migliore sia l'attuale governatore ne prenderemo atto. Ma il rispetto istituzionale non significa non chiedere chiarezza rispetto a ciò che è successo. Noi abbiamo la coscienza a posto, spero che tutti possano dire lo stesso".



Berlusconi: "Bankitalia non ha svolto il controllo che ci si attendeva" - Sul caso Visco interviene anche Silvio Berlusconi. "Certamente la Banca d'Italia non ha svolto il controllo che ci si attendeva, non sono del tutto senza senso le volontà di un controllo su quello che si è verificato", sottolinea il leader di Forza Italia al suo arrivo al pre-vertice del Ppe. "Peraltro - aggiunge - in questo si può vedere quella voglia della sinistra di occupare tutte le posizioni di potere una volta lo facevano dopo le elezioni ora lo fanno prima".



Bersani: "In corso l'eterno gioco tra guardie e ladri" - Sull'argomento è intervenuto anche Pierluigi Bersani (Mdp) che, sulla sua pagina Facebook, scrive: "E' in corso l'eterno gioco tra guardie e ladri. Si vuole dare tutto addosso alle guardie per lasciare tranquilli i ladri. Faccio notare che negli Stati Uniti prima hanno messo in galera Madoff e poi si sono chiesti se la Sec avesse fatto tutto il necessario".