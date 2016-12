00:01 - "La nostra situazione del debito è difficile ma l'Italia non è il Titanic che sta per affondare, non siamo nel baratro". Lo afferma il premier Matteo Renzi a "Porta a Porta". "Dobbiamo toglierci un po' di polvere e presentare dei risultati concreti in Ue o non siamo credibili", ha aggiunto.