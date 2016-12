Crisi di governo, il calendario delle consultazioni: il Quirinale ha diffuso la timeline con tutti gli incontri

L'Ufficio Stampa del Quirinale ha comunicato il calendario delle consultazioni di Sergio Mattarella , a seguito delle dimissioni del governo Renzi . Come da prassi, il presidente della Repubblica incontrà le maggiori cariche dello Stato e i rappresentanti delle forze politiche presenti in Parlamento per poi tirare le fila. Dopo la pausa di domenica, Mattarella annuncerà infatti, la sua proposta presumibilmente nella giornata di lunedì 12 dicermbre .

Giornata di giovedì 8 dicembre 2016

Ore 18,00 - Presidente del Senato della Repubblica: Sen. Dott. Pietro Grasso;

Ore 18,30 - Presidente della Camera dei Deputati: On. Dott.ssa Laura Boldrini;

Ore 19,00 - Presidente Emerito della Repubblica Sen. Dott. Giorgio Napolitano.



Giornata di venerdì 9 dicembre 2016

Ore 10,00 - Gruppo parlamentare Misto del Senato della Repubblica;

Ore 10,25 - Gruppo parlamentare Misto della Camera dei Deputati;

Ore 10,45 - Rappresentanza parlamentare della Südtiroler Volkspartei;

Ore 11,05 - Rappresentanza parlamentare della minoranza linguistica della Valle d'Aosta;

Ore 11,25 - Esponente della componente Alternativa Libera Possibile (AL-P) del Gruppo Misto della Camera dei Deputati;

Ore 11,45 - Esponente della componente UDC del Gruppo parlamentare Misto della Camera dei Deputati;

Ore 12,05 - Esponente della componente Unione Sudamericana Emigrati Italiani (USEI-IDEA) del Gruppo parlamentare Misto della Camera dei Deputati;

Ore 12,25 - Esponente della componente FARE!-PRI del Gruppo Misto della Camera dei Deputati;

Ore 12,45 - Esponente della componente Movimento Partito Pensiero e azione (PPA-Moderati) del Gruppo parlamentare Misto della Camera dei Deputati;

Ore 13,05 - Esponente della componente Partito Socialista Italiano (PSI)-Liberali per l'Italia (PLI) del Gruppo parlamentare Misto della Camera dei Deputati;

Ore 16,00 - Rappresentanza del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale (FDI) della Camera dei Deputati;

Ore 16,30 - Rappresentanza del Gruppo parlamentare Democrazia Solidale - Centro Democratico (DeS-CD) della Camera dei Deputati;

Ore 17,00 - Rappresentanza del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L.-Movimento Politico Libertas) del Senato della Repubblica;

Ore 17,30 - Rappresentanza del Gruppo parlamentare Civici e Innovatori (CI) della Camera dei Deputati;

Ore 18,00 - Rappresentanza del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE del Senato della Repubblica;

Ore 18,30 - Rappresentanza del Gruppo parlamentare Conservatori e Riformisti (CR) del Senato della Repubblica ed esponente della componente Conservatori e Riformisti (CR) del Gruppo parlamentare Misto della Camera dei Deputati.

19.00 - Rappresentanza del Gruppo parlamentare Lega Nord e Autonomie (LNA) del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.



Giornata di sabato 10 dicembre 2016

11.00 - Rappresentanza del Gruppo parlamentare Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà (SI-SEL) della Camera dei Deputati;

11.30 - Rappresentanza del Gruppo parlamentare ALA - Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare del Senato della Repubblica e del Gruppo parlamentare ALA - Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare - MAIE della Camera dei Deputati;

12.00 - Rappresentanza del Gruppo parlamentare Area Popolare - NCD - Centristi per l'Italia del Senato della Repubblica e del Gruppo parlamentare Area Popolare - NCD - Centristi per l'Italia della Camera dei Deputati;

16.00 - Rappresentanza del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

17.00 - Rappresentanza del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

18.00 - Rappresentanza del Gruppo parlamentare Partito Democratico del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.