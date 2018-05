Colle valuta proposta di Luigi Di Maio con attenzione | Mef, M5s: troviamo un altro nome al posto di Savona

Altra giornata interlocutoria per la formazione del nuovo governo. Il Quirinale e il premier incaricato Carlo Cottarelli prendono tempo sapendo che il governo tecnico non avrebbe i numeri per la fiducia. Luigi Di Maio, salito al Colle, ha rilanciato per dare un nome alternativo al Mef, ma con la stessa caratura di Paolo Savona, che potrebbe ricoprire un altro ruolo nella squadra: "Ma deve decidere la Lega", ha spiegato. Matteo Salvini però non fa passi indietro, anche se si augura che il "governo politico parta". Intanto Piazza Affari euforica: +2,09%. Spread in calo a 247 punti.