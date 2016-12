Corte Conti: allarme tasse locali

20:04 - C'è "il rischio che regioni ed enti locali siano indotti a compensare l'ulteriore riduzione dei trasferimenti recata dalla legge di Stabilità con un aumento dell'imposizione decentrata". Lo dice la Corte dei Conti in audizione sulla Manovra, sottolineando come sia necessario muoversi in una direzione "certa e spedita", dato che gli "spazi di azione per la politica economica con riguardo alle difficoltà del Paese sono angusti".