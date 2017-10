Corruzione, ok del Senato al ddl "Whistleblowing" con 142 sì

Con 142 sì, 61 no e 32 astenuti, il Senato ha dato il via libera al ddl in materia di segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato, il cosiddetto "Whistleblowing". In dichiarazione di voto si sono detti favorevoli Pd, M5s, gruppo Misto e Ap. La Lega ha annunciato l'astensione. Contrari Gal, Ala e Fi. Il provvedimento passa ora alla Camera.