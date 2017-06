Corruzione, Davigo: "Il centrosinistra ci ha genuflessi"

"Centrodestra e centrosinistra si sono sempre dati da fare non per contrastare la corruzione, ma per contrastare le indagini sulla corruzione". Lo ha affermato l'ex presidente dell'Anm Piercamillo Davigo, aggiungendo: "C'è però una fondamentale differenza: il centrodestra le ha fatte così grosse e così male che di solito non hanno funzionato. Invece il centrosinistra le ha fatte mirate e ci ha messo se non in ginocchio almeno genuflessi".