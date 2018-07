Copyright, Ue: "Wikipedia non è toccata dalle nuove regole"

Wikipedia e le enciclopedie online sono "automaticamente escluse" dai requisiti imposti dalle nuove regole Ue sul copyright in via di discussione. E' quanto precisato dall'Europarlamento, dopo la protesta lanciata da Wikipedia Italia contro la nuova direttiva Ue in tema di copyright. Viene poi sottolineato che, anche con l'utilizzo di contenuti di parti terze come foto, "Wikipedia non ricadrebbe nell'ambito della proposta della Commissione".