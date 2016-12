Contributo "eterno", gli ex deputati e l'indennizzo per le spese di viaggio

Si chiama "rimborso di viaggio ai deputati fine mandato" e costa ai contribuenti 900mila euro l'anno. Di fatto è un contributo ripartito fra gli ex onorevoli, in base a un criterio di anzianità, con cui coprire eventuali spese di viaggio, anche se il loro mandato è ormai scaduto. Nel 2014 il M5S ha cercato di sopprimerlo, ma senza risultato. Ed oggi, per quanto in maniera esigua, continua a pesare sui conti dello Stato.