Contratti P.a.,interviene governo

Il blocco per la parte economica dei contratti pubblici, scattato per il 2013-2014 ed esteso fino al 2015, è una "violazione della libertà sindacale". Così la Consulta nella sentenza sulla illegittimità delle norme sul blocco. La sentenza non è retroattiva: ha efficacia dalla pubblicazione in Gazzetta. Il ministro della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, afferma che tutto verrà deciso "con la discussione sulla legge di stabilità".