Contestato a Napoli, Salvini: grave comportamento di De Magistris

"Che io possa fare battaglie scomode per qualcuno ci può stare. Ma continuo a fare ciò in cui credo ed è facile che venga accusato di islamofobia o altro da sinistra. Ma quello che è successo a Napoli non l'avevo mai visto. E la cosa più grave è l'appoggio dato dal sindaco". E' quanto afferma a Repubblica, il leader della Lega, Matteo Salvini, che spiega: "Non ha preso le distanze e ha detto di stare al fianco dei cosiddetti insorgenti".