Conte: "Uscita dall'euro non è mai stato il nostro obiettivo"

"Voglio ribadire che l'uscita dall'euro non è mai stata in discussione e non è un tema che è penetrato nel contratto di governo, non è l'obiettivo che ci proponiamo di perseguire". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, replicando in Aula al Senato al dibattito sulla fiducia. "Non facciamo dello spread il nostro vessillo anche perché dietro lo spread si nasconde la speculazione finanziaria", ha aggiunto.