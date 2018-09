Conte: "Sud sia il laboratorio di un nuovo intervento pubblico in economia"

"Vogliamo fare del Sud il laboratorio di un nuovo intervento pubblico in economia, con la Cassa depositi e prestiti stiamo studiando gli strumenti adeguati". Lo afferma il premier Giuseppe Conte alla Fiera del Levante di Bari. "Dobbiamo lavorare alla decontribuzione e favorire le start up. Poi il Sud ha bisogno di infrastrutture fondamentali, dobbiamo lavorare all'alta velocità anche al Sud e in particolare in Puglia", sottolinea.

"La volontà di questo governo è di sostenere chi intraprende per creare ricchezza vera per se stesso e per gli altri", sostiene Conte aggiungendo che per raggiungere l'obiettivo si vogliono utilizzare "tutti gli strumenti a nostra disposizione: agire sul piano della regolamentazione, della fiscalità e della sollecitazione agli investimenti in infrastrutture. Serve un quadro di normativa coerente, certo e chiaro che non imponga inutili vincoli, lacci e lacciuoli, occorre ridurre i tempi e i costi degli adempimenti imposti ai cittadini e agli operatori economici".



"Lavoriamo a riforme di struttura" - "Stiamo lavorando - sostiene Conte - a riforme di struttura: semplificazione burocratica, digitalizzazione dei servizi della Pubblica amministrazione, ddl anticorruzione che depurerà l'ambiente economico da comportamenti illeciti, dalla corruzione distorsiva della leale competizione tra gli operatori economici e renderà più appetibile la nostra realtà sociale ed economica agli occhi degli investitori stranieri".



"Migliorare uso fondi Ue" - Secondo il presidente del Consiglio, "va migliorato l'uso dei fondi europei: con il ministro Lezzi lavoriamo a una task force ad hoc. I fondi a volte ci sono ma non li sappiamo usare, non e' sempre colpa dell'Europa".



"Reddito cittadinanza e riforma fisco pilastri della manovra" - In merito alla prossima legge finanziaria, il premier afferma: "Reddito di cittadinanza e riforma fiscale saranno due pilastri su cui lavoreremo per sagomare una manovra che sia anche di equità sociale. Faremo una legge seria, terremo i conti in ordine ma saremo coraggiosi".