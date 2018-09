Conte: "Rinuncio al concorso per la cattedra per sensibilità personale"

"Palesi falsitì su alcuni giornali" - Sulla vicenda, ha poi aggiunto nella sua diretta Facebook, "alcuni giornali riportano palesi falsità e sono fortemente denigratori. Uno per esempio parla di bando cucito su misura sulla mia persona, non riporto il nome perché come premier rispetto la libertà di stampa, ma questo è un esercizio inaccettabile".



"Volevo stare più vicino a mio figlio" - Ha spiegato poi di non aver "mai pensato di ricavare un vantaggio a vita da questo incarico" e ha specificato i motivi per cui aveva presentato la domanda per partecipare a quel concorso. "L'ho fatto quando ancora non ero premier, a febbraio. Non era nella mia mente la possibilità di diventare presidente del Consiglio e sono sicuro che anche nella mente di Salvini e Di Maio non ci fosse ancora la possibilità che incaricassero me". Comunque "non si tratta di una promozione: sono ordinario da tanti anni. Semplicemente, essendo ordinario a Firenze avrei avuto la possibilità di trasferirmi a Roma, per stare più vicino a mio figlio".



"Si è anche detto - ha continuato - che questa prova di inglese sottrarrebbe del tempo alla mia attività. Si tratta di un colloquio di 15 minuti, è una prova accessoria. Noi professori veniamo giudicati per titoli, per i libri scritti, non è la prova decisiva".



E infine ha concluso: "Noi siamo il governo del cambiamento, non voglio che neanche il sospetto di lucrare un vantaggio da questa mia posizione possa offuscare la mia carriera personale e possa agli occhi dei cittadini che ci hanno votato creare un sentimento negativo".