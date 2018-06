Conte ricorda migrante ucciso in Calabria, standing ovation in Aula

In Senato standing ovation unanime di maggioranza ed opposizione quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha manifestato condanna per il sindacalista maliano Soumaila Sacko ucciso in Calabria. "A lui e ai suoi familiari - ha detto Conte - va il nostro commosso pensiero. Ma questo non basta. La politica deve farsi carico del dramma di queste persone e garantire percorsi di legalità". Tutti i senatori si sono levati in piedi per applaudire.