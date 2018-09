Conte: "Pace fiscale è imprescindibile. Tria? Non l'ho mai visto vacillare"

Il premier Giuseppe Conte fissa alcuni paletti sulle prossime mosse del governo. "La pace fiscale si farà: è imprescindibile - dice in una intervista a "La Verità" -. Così come, con gradualità, attueremo flat tax , reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero ". Nessun timore per le tensioni nella maggioranza tra il vicepremier Di Maio e il ministro dell'Economia Tria : "Non ho mai visto vacillare il ministro", dice Conte.

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, di primaria importanza è la riforma dei centri per l'impiego. Conte spiega che è fondamentale al fine di far funzionare davvero "il reddito di cittadinanza, cioè per evitare che abbia una mera funzione assistenziale". Il modello? E' quello tedesco. "Ne abbiamo parlato con la Merkel a Berlino. E siamo in contatto con alcuni esperti della Germania".



Sulle pensioni di cittadinanza e il timore che le persone possano smettere di pagare i contributi è stato chiaro: "Ho letto sui giornali quest'obiezioni. Ne terremo conto, ma non credo ci sia questo rischio".



Il presidente del Consiglio poi assicura che la pace fiscale non è un condono: "Noi proponiamo un meccanismo totalmente diverso dove l'azzeramento delle pendenze è funzionale per partire con un nuovo rapporto con il fisco", sottolinea. Il sistema attuale "oggi è iniquo e inefficiente. Dobbiamo partire con un progetto organico di riforma, basato su una nuova alleanza tra cittadino e fisco. Il fisco non deve essere visto come nemico". E per chi evade è previsto "l'inasprimento delle pene e la certezza del carcere".