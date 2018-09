Conte: "Inseriti meccanismi controllo spesa per stare entro il 2,4%"

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato "un rigoroso accordo politico" per mantenere il rapporto deficit/pil al 2,4% fino al 2021. "Introdurremo meccanismi di controllo della spesa che impediscano il superamento di questa soglia - ha spiegato -. Siamo fiduciosi che in virtù dell'imponente piano d'investimenti deliberato tali meccanismi non saranno mai attivati. Ma abbiamo preferito prevederli al fine di garantire la serietà del lavoro fin qui fatto".