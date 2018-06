Conte dalla Merkel: chiederemo fondi Ue per reddito di cittadinanza

L'Italia farà pesare la sua voce al Consiglio Ue per orientare i fondi europei verso misure di sostegno a favore dell'inclusione sociale come il reddito di cittadinanza. Lo riferiscono fonti di governo, anticipando il progetto che il premier Antonio Conte illustrerà alla cancelliera Angela Merkel durante il vertice organizzato a Berlino. Il presidente del Consiglio ricorderà inoltre che le priorità per l'Italia sono "lavoro e lotta alla povertà".