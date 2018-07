Conte: "Contrasti con Tria? Non è così, non esiste che lasci"

"Per me la moneta unica europea e l'appartenenza alla Nato non sono in discussione. E non lo sono anche per il governo da me presieduto". Lo afferma il premier Giuseppe Conte a Il Corriere della Sera. Sulle voci di un contrasto con il ministro dell'Economia, chiarisce: "Non è così. Tria è il cerbero dei conti, il loro custode arcigno. Ma non esiste che lasci il governo. Attenzione, peraltro, a non considerarlo un corpo estraneo a questo esecutivo".