Conte: "Con nostro primo decreto recuperiamo dignità dei lavoratori"

"Sono particolarmente lieto come presidente di questo governo del fatto che il primo decreto approvato in materia sociale sia sul recupero della dignità dei lavoratori e delle imprese". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Questo governo - ha poi precisato - non è in contrasto col mondo imprenditoriale, anzi vogliamo una sana alleanza col mondo del lavoro e imprenditoriale".