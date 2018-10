"Controllerò il dl fiscale poi lo manderò al Colle" - "Venerdì - precisa Conte - sarò a Roma, controllerò il dl fiscale come il presidente fa sempre, articolo per articolo, e verrà inviato in forma ufficiale al Quirinale il testo che sarà conforme alla volontà deliberata nel corso del Consiglio dei ministri".



"Merkel molto impressionata dalle riforme italiane" - Sul bilaterale con Angela Merkel, il premier afferma: "La cancelliera tedesca è stata molto attenta durante l'illustrazione della manovra italiana e impressionata dalle riforme strutturali" in cantiere. Per questo "siamo entrambi d'accordo su una linea di dialogo costruttivo".