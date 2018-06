Conte: "Al G7 l'Italia si dovrà far conoscere e rispettare"

Al G7 "la prima posizione dell'Italia sarà farsi conoscere e la seconda sarà farsi rispettare". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, uscendo dall'Aula di Montecitorio. Il vertice si terrà venerdì e sabato a Charlevoix, in Canada, sotto la presidenza del premier canadese Justin Trudeau. Sarà la prima uscita internazionale per Conte come capo del nuovo esecutivo M5s-Lega.