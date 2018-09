Conte agli imprenditori: "Non siamo banda di scriteriati, non vogliamo nazionalizzazioni"

"Non siamo per le nazionalizzazioni e privatizzazioni ma per una gestione efficiente delle risorse pubbliche". A chiarirlo è il premier, Giuseppe Conte, tornando a parlare del crollo del ponte Morandi a Genova e della revoca della concessione. "A volte - ha spiegato - sarà necessario affidarsi ai privati. Sappiamo cos'è il rischio di impresa e lo sconteremo, ma sappiamo anche cosa significa depredare le risorse pubbliche e non lo consentiremo più".

"Non siamo un gruppo di scriteriati" - "Siamo molto coesi, leggo di fibrillazioni, discussioni. Se poteste assistere nei numerosi incontri fra i ministri vi annoiereste". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al Forum di Cernobbio. Fra i ministri "c'è un franco dialogo, non grandi discussioni. Siamo tutte persone ragionevoli, non una banda di scriteriati, e abbiamo una prospettiva quinquennale di operosità".



"Ho parlato con Savona, mai detto di uscire dall'euro" - "E' stato detto che volevamo uscire dall'Europa e dall'euro. Vi svelo un aneddoto: dal primo incarico ho incontrato in via riservata il ministro Savona, volevo conoscerlo. Siamo stati un paio d'ore una sera tardi a confrontarci. Vi posso assicurare che non abbiamo mai valutato l'uscita dall'euro e il distacco dall'Europa. Aggiungo che in tutte le discussioni avute con i leader delle due forze che sostengono il governo non abbiamo mai parlato di uscita da Europa e euro".