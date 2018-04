Consultazioni social, così il Quirinale diventa di vetro: ecco tutti i tweet

Alla Vetrata, in tutti i sensi. Non solo, dunque, il nome dello studio che per consuetudine ospita il rito delle consultazioni, ma anche una nuova immagine che raffigura i leader politici trasparenti, a portata di sguardo. Sono le consultazioni 2.0 volute da Sergio Mattarella: il presidente della Repubblica, per la prima volta nella storia repubblicana, rompe uno schema consolidato e decide di aprire la "sua" casa a tutti attraverso i social network. Ecco i tweet in tempo reale sul profilo ufficiale del Quirinale con le foto di Mattarella che accoglie Martina, Berlusconi, Salvini, etc etc. C'è anche un canale YouTube con la diretta video, di cui sono stati diffusi i codici a uso e consumo dei media. E così questa XVIII legislatura si denuda, scegliendo di svelare alcuni aspetti di quello che può essere definito il "conclave" della politica.