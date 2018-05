Consultazioni, Salvini: governo parte se non si spacca centrodestra

"Come ho detto il 4 marzo, farò di tutto per dare un governo stabile a questo Paese". Lo ha spiegato il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo le consultazioni al Quirinale. "Non stiamo ragionando sui nomi, ma discutendo sull'idea di Italia: eliminare la legge Fornero, ridurre accise benzina, immigrazione - ha aggiunto - . Se troveremo la quadra nelle prossime ore e non si spacca il centrodestra, si parte ma solo se c'è condivisione su tutto".