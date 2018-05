Consultazioni, Pd: "Da M5s passi avanti, ma restano differenze"

Il Pd riconosce il "passo", da parte del M5s, di chiusura del confronto con la Lega, ma "al tempo stesso non nascondiamo le differenze tra noi, è giusto dirlo per serietà e responsabilità". A chiarirlo è il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, dopo le consultazioni con il presidente della Camera Roberto Fico. Martina ha annunciato la convocazione della direzione nazionale Pd per il 3 maggio: "In quella sede decideremo il da farsi".