Consultazioni,Napolitano:"Mattarella ha compito difficile e urgente"

"Come rappresentanti istituzionali siamo tutti accanto al presidente Mattarella nella ricerca di soluzioni. Il suo è un compito estremamente difficile". Lo ha detto il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano dopo l'incontro con Mattarella nel secondo giro di consultazioni. "Parlo per me ma sono convinto che esprimo un sentimento comune ai presidenti di Camera e Senato - dice Napolitano - lo sforzo di Mattarella è molto delicato".